Il Nucleo Monitoraggio Covid, istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria, in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 5, ha comunicato i dati relativi alla diffusione del contagio da SARS-CoV2 nel territorio del nostro comune:

Ad oggi i casi totali accertati di COVID-19 rimangono in totale 140, dei quali 103 nel centro urbano di Taurianova e contrade e 37 sulle frazioni di San Martino e Amato. Oggi non sono stati registrati nuovi casi di positività. Sempre ad oggi le persone delle quali è stata accertata la negativizzazione al virus sono in totale 20, per cui gli attuali positivi sono 120, dei quali 91 a Taurianova e contrade e 29 su San Martino e Amato.

Si continua a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di tutte le misure sino ad ora più volte raccomandate: uso corretto della mascherina, igiene e sanificazione delle mani e distanziamento interpersonale sono accorgimenti fondamentali per contrastare efficacemente il diffondersi del virus.