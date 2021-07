Ieri sera il sindaco di Taurianova, l’aveva anticipata durante il Consiglio Comunale e oggi ne abbiamo anche parlato noi nel pezzo in questione, in merito alle criticità che sta attraversando la città in quanto sporca in ogni suo angolo con abbandono di rifiuti ed erbacce che ledono seriamente il così tanto decantato “decoro urbano”.

Ultimamente la città è talmente sporca, dove non c’è selfie che tiene per dire la “manutenzione continua per dare il giusto (?) decoro alla nostra città”, no mi sa che non è questo il “giusto decoro”.

Abbiamo criticato per anni la gestione “ballerina” omissiva del capitolato tecnico di appalto della ditta Avr, asserendo che molti punti non venivano rispettati, tenendo sempre a cuore le sorti degli operai in quanto molte volte seppur il Comune saldava regolarmente le rate, gli stessi non venivano stipendiati. Azione esecrabile, dove nessuno, tra responsabili e sindaci hanno mai avuto il coraggio di revocare l’incarico per gravi inadempienze, così come poi lo stabilisce in maniera inequivocabile il Codice degli Appalti.

Roy Biasi, vista l’emergenza in essere ha firmato un’ordinanza, la n. 51 del 30 giugno 2021, con oggetto “Orinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria. Manutenzione straordinaria del territorio”. Dove nei fatti “ordina” al “Al Settore 4° – Area Tecnica (…) “1) di procedere a predisporre un piano per programmare ed eseguire una manutenzione straordinaria delterritorio che riguardi la bonifica delle micro discariche di rifiuti abbandonati e la manutenzione delle aree verdi comunali compresi le attività di sfalcio di cigli stradali, lottizzazioni e piazze oltre che la potatura dei viali alberati, al fine di rientrare in condizioni di normalità (…) ed inoltre “di procedere, conseguentemente, alla manutenzione straordinaria del territorio (…) con effetto immediato e fino al superamento dellecondizioni di emergenza, evincibile da relazione a consuntivo delle attività redatta dallo stesso Settore 4”.

Biasi ha altresì dichiarato che i soldi per coprire le spese di questa programmazione stabilita per ordinanza, saranno recepiti dalle penali inflitte alla ditta Avr in quanto, definita dallo stesso Biasi, come “criminali”, non rispetta il contratto e di conseguenza il capitolato tecnico di appalto.

