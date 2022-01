Nei giorni passati è stata recapitata una lettera anonima alla redazione di Approdo Calabria, in merito al ritrovamento della bomba in via Gemelli. La missiva, dava indicazione precise agli inquirenti che stanno indagando. Adesso tocca ai carabinieri ed alla procura di Palmi stabilire, valutare, la veridicità del contenuto della lettera anonima.