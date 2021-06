È stato ripulito stamattina l’ingresso e tutta l’area attorno all’isola ecologica di Taurianova. Subito dopo aver ripulito, il vicesindaco con delega all’Ambiente Antonino Caridi, ha rivolto un appello ai cittadini, affinché rispettino l’ambiente. «Spero vivamente che i cittadini non riprendano d’assalto l’isola – ha affermato Caridi -. Voglio ricordare che per fare una buona differenziata, sono essenziali i cittadini, perché siamo noi che possiamo fare la differenza e non il servizio di raccolta. Separando per bene vetro, carta e plastica possiamo ridurre del 50% il carico dei rifiuti destinati alla discarica, evitando così i blocchi che stanno creando questi disagi. Se si fa male la differenziata infatti, questa non può essere portata al riciclo e di conseguenza si ritorna al punto di partenza. La discarica per il momento è chiusa e l’unica cosa da fare è avere pazienza ma soprattutto senso civico. È ora di salvaguardare l’ambiente ed evitare situazioni al limite come quella verificatasi in questi giorni».