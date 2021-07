Riccardo Sposato appena 18enne è stato chiamato dal commissario della nazionale tiro al piattello Sandro Polsinelli per partecipare a Malaga all’evento mondiale del 5/8 agosto.



Una bella soddisfazione per Riccardo, in questi anni di grandi sacrifici sostenuto dalla sua famiglia da tre generazioni proprietari una nota armeria nel centro della città . Al giovane Riccardo un grande in bocca la lupo dalla redazione di Approdo Calabria.