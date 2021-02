Risolto il centro vaccinale in tempi record a Taurianova, dopo la chiusura dei giorni scorsi a seguito di un clamore mediatico, da domani sarà possibile vaccinarsi con priorità per gli over 80. I vaccini saranno quelli di Pfizer per over 80 e di AstraZeneca, così come ha detto ai nostri microfono il direttore sanitario Antonio Bray.

Tra i presenti oltre al sindaco di Taurianova Roy Biasi, anche il dott. Salvatore Barillaro direttore del distretto Tirrenico dell’Asp di Reggio Calabria.