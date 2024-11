Taurianova, riaperta al culto, dopo i lavori di restauro, la vecchia Chiesa dell’Immacolata di Jatrinoli.

Dopo un lungo e accurato restauro, voluto fortemente dal pragmatico oltreché carismatico parroco, Don Cesare Di Leo, anche per dare accoglimento alle numerose sollecitazioni provenienti da tutta la comunità parrocchiale, la Chiesa dell’Immacolata, della comunità di Jatrinoli, è stata restituita al culto dei fedeli.

Infatti, il 01 Novembre, giorno della Festa di Ognissanti, è stata celebrata la prima Messa solenne, presieduta dall’ex parroco, don Alfonso Franco, coadiuvato nella concelebrazione eucaristica dal suo successore, Don Cesare Di Leo, ed animata dal coro parrocchiale con brevi interventi musicali. Il momento liturgico ha registrato una numerosa e commossa partecipazione di fedeli, felici finalmente di potersi riappropriare di un luogo di culto a loro tanto caro. Altresi, nel corso della celebrazione eucaristica, vi è stata una solenne svelata, e successiva benedizione, di un Santo Crocifisso, opera scultorea donata dalla comunità dei fedeli, i quali attraverso una generosa raccolta di fondi hanno reso possibile l’acquisto.

Il restauro della Chiesa dell’Immacolata è stato il frutto di un impegno concreto, reale, che ha visto, su base volontaria, diverse maestranze lavorare alacremente e con entusiasmo, per ripristinare il suo vecchio splendore e, soprattutto, della generosità dei tanti parrocchiani i quali, attraverso una vera gara di solidarietà, reperendo risorse ed energie, hanno dato testimonianza dei veri valori cristiani in cui credere. E’ stato bello vedere tanta gente adoperarsi con fattiva partecipazione alla realizzazione del “progetto restauro”, che ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare lo spirito di comunità.

La riapertura al culto, della Chiesa dell’Immacolata, non ha riguardato soltanto il recupero fisico di un vecchio luogo di culto, ma ha simboleggiato soprattutto la rinascita spirituale della comunità di Jatrinoli e il ripristino di un simbolo di fede e di identità.

Sarà, la Chiesa appena restaurata, una nuova struttura di supporto per la Chiesa Matrice della parrocchia “Santi Apostoli Pietro e Paolo”, dove, fa sapere il Parroco, ogni domenica sera sarà celebrata una Messa vespertina, tutti i pomeriggi recitato il Santo Rosario e svolte diverse attività pastorali.

“È un momento di gioia per tutta la comunità parrocchiale e cittadina” – afferma il parroco don Cesare Di Leo – il quale a conclusione della Santa Messa, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine, innanzitutto a Dio, datore di ogni bene, e poi a tutti coloro che, con piccoli e grandi gesti di generosità, con la messa a disposizione volontaria delle loro maestranze, hanno reso possibile che questo sogno si potesse realizzare, convinti che, lavorando per il restauro dell’edificio materiale, allo stesso tempo hanno anche lavorato per la costruzione dell’edificio spirituale.