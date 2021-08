Piazza Italia, salotto del centro di Taurianova ha avuto in questi giorni un restyling per degli elemeni danneggiati sia da atti vandalici che dall’usura del tempo. Nei fatti sono stati restaurati le panchine in marmo e alcuni punti della scalinata.

Come scrive il vicesindaco Antonino Caridi, “Assieme al nostro Sindaco (Roy Biasi) ho seguito i lavori passo dopo passo fino al completamento dei lavori”, continua, “Ora vi chiedo di tener cura della nostra meravigliosa città”.

Sotto il vicesindaco che “segue” i lavori di posa dei marmi