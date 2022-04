Ieri , sabato 16 aprile, l’azienda Siclari Bar Srl festeggia i suoi trentacinque anni di attività, una realtà locale nata nel lontano 1987 dai tre fratelli Domenico Siclari, Ferdinando Siclari e Giuseppe Siclari. Insieme decisero di realizzare il loro sogno, ovvero avviare una propria attività commerciale, oggi conosciuta non solo sul panorama calabrese ma anche al di fuori, grazie alle esportazioni dei prodotti in tutto il mondo. L’attenzione da sempre rivolta alla qualità degli ingredienti e alla lavorazione artigianale, si riflette nei confronti dei più attenti consumatori dando spazio alla creatività e proponendo una vasta gamma di dolci, dai tradizionali da ricorrenza ai più innovativi, adatti ad ogni occasione di festa.

I tre fratelli taurianovesi investirono nella loro prima attività a Cittanova, in seguito a Taurianova e da quel momento fiorì l’idea di credere ed investire sempre di più in quel sogno divenuto ormai realtà, così in agosto 2020 al settore dolciario si aggiunse quello turistico-alberghiero e prende forma la struttura ricettiva “Siclari B&B – Room&Suite”, un gioiellino nel cuore di Taurianova. La struttura, situata al piano primo, vanta bagno privato, frigo bar, climatizzatore indipendente e tv led 32 pollici per ciascuna camera; vi è inoltre una suite dotata, tra gli altri comfort, di veranda esterna e cucina. Le camere sono arredate con lo stesso stile e prendono il nome di specialità dolciarie che è possibile degustare presso i locali. Inoltre, gli ospiti durante il soggiorno deliziano il proprio palato con le specialità presenti nella pasticceria sottostante “addolcendo” ulteriormente la propria permanenza a Taurianova. Tra le tante peculiarità in pasticceria: il Balò, il Torrone artigianale, la pasticceria fresca, il caffè rigorosamente tostato presso il laboratorio Siclari e, ad adornare il tutto, la priorità dell’azienda di soddisfare i propri clienti sia nel prodotto che offre sia nella calorosa accoglienza che riserva a ciascuno di essi. Cosa aggiungere? Per chi non avesse ancora fatto visita al Siclari Bar non può sottrarsi dal farlo. Un pezzo di storia della famiglia Siclari che viene tramandato con amore ai propri figli.