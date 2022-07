Non si placano le polemiche per la scelta dell’Amministrazione Biasi di modificare la viabilità nel Rione Jatrinoli, molte le proteste da parte dei cittadini, come anche dei commercianti della zona, e non solo perché in tantissimi non hanno visto di buon occhio questa scelta, seppur come più volte ribadito da Biasi, si tratta di una condizione in “via sperimentale”.

Il Partito Democratico non ci sta e per azione del segretario cittadino Mesa Gerace, ha avviato una petizione popolare per la raccolta delle firme sulla famosa piattaforma “change.org” dal titolo “Revoca delle ordinanze e ripristino della viabilità originale nel rione Jatrinoli”.

Si legge ancora, “L’amministrazione Biasi, imponendo la modifica della viabilità nel rione Jatrinoli, ha creato disagi e indignazione nella cittadinanza. La volontà di voler testardamente realizzare un senso unico nell’importante arteria “Via Principessa di Piemonte” é un abuso politico che reca un danno per tantissimi commercianti e residenti”.

E infine, “Il Partito Democratico, a sostegno di tutte le iniziative promosse dai cittadini e dagli altri gruppi politici di opposizione, con la formula online, vuole ampliare la platea di sottoscrittori per dare forza alla petizione già in atto. Non bisogna subire in silenzio le scelte scellerate di questa amministrazione, dettate da particolari interessi che nulla hanno a che vedere con la sicurezza, la viabilità o l’economia del nostro paese”.

