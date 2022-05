La Matrigna e Sorellastre, Fate e Fatine, una carrozza, i rintocchi di mezzanotte e una scarpetta che calza a pennello solo ad una e bellissima ragazza… Non c’è dubbio: stiamo parlando di Cenerentola, una della favole più amate e raccontate di ogni tempo, messa in scena, nel pomeriggio di ieri, dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Monteleone–Pascoli di Taurianova, nel teatro della scuola. Lo spettacolo è stato il momento conclusivo del modulo “ Italiano..più!” inserito nel progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2021-87 “IMPROVING YOUR SKILLS” che ha visto impegnate la Professoressa Luisa Mamone, in qualità di esperto e la Professoressa Tetyana Belekanych, in qualità di tutor. Il percorso ha mirato al potenziamento della competenza alfabetica funzionale, attraverso la realizzazione di un laboratorio pratico di lettura e teatro. Partendo dalla lettura di una o più storie, attraverso attività ludico-didattiche di “costruzione e de-costruzione” di testi, in particolare di fiabe, si è arrivati alla ri-scrittura della trama del testo con apporti personali e successivamente alla scrittura di un copione. Fase conclusiva del percorso è stata la realizzazione della rappresentazione teatrale della fiaba di Cenerentola.

Una bella avventura che ha favorito nei giovanissimi attori, soprattutto nei più schivi, l’autostima e il senso di solidarietà con tutti i compagni. Le ore passate insieme tra prove e musica hanno permesso agli alunni di scoprire le loro potenzialità, le loro attitudini, ma, soprattutto, di stabilire tra loro relazioni positive di confronto e fiducia reciproca.

Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico, la Dottoressa Maria Concetta Muscolino, che nei saluti finali ha sottolineato come il Teatro, bellissima forma d’arte, possa far acquisire ai ragazzi diverse competenze e, soprattutto, come la Scuola dimostri, ancora una volta, di essere un luogo d’accoglienza e socialità nonostante i momenti difficili vissuti negli ultimi due anni a causa della pandemia. Applausi calorosissimi da parte dei genitori, entusiasti e commossi nel vedere i propri ragazzi calcare con passione e determinazione il palcoscenico.

Un pomeriggio di forti emozioni quello che ci è stato regalato dai nostri giovani attori, che con la loro gioia e bravura ci hanno fatto rivivere la magica e soave atmosfera del mondo delle fiabe.