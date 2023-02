Primarie partito democratico a Taurianova vince Bonaccini contra la Schlein. 270 i votanti, 146 per il presidente della Regione Emilia Romagna, 124 per la schlein. Una sconfitta per il gruppo dirigente del circolo locale. Ribaltata dagli uomini di Nicola Irto, Loprete e Falleti in collaborazione con l’unico tesserato del Pd del gruppo del segretario regionale Lagana’il risultato del congresso locale.