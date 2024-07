Con il tradizionale invito alla festa, rito detto “du mbitu”, sabato 06 luglio, si è dato il via ai festeggiamenti in onore di Maria SS. del Monte Carmelo che si concluderanno il 17 luglio. Come è consuetudine l’avvio della festa religiosa è preceduta da tale evento che consiste nell’annuncio che ha inizio la tanto attesa “novena” e, soprattutto, nella tradizionale e commovente discesa della Sacra Effige della Madonna: evento ricco di fede e di emozione dove tutti i fedeli con gioia e profonda fede, invocano la Vergine per ottenere grazie. La Madonna viene posta ai piedi dell’altare quindi ha inizio la venerazione da parte dei numerosi fedeli.

Tanti i devoti accorsi ad assistere alla solenne celebrazione eucaristica (nella chiesa gremita in ogni ordine di posto) officiata dall’arciprete Don Cesare Di Leo, il quale, con un’accorata omelia, veramente ispirata, ha lanciato spunti di riflessione che hanno trovato nel cuore dei presenti il terreno su cui piantare i semi di una nuova e vera devozione nella giornata davvero importante.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, l’evento si concludeva sul sagrato della chiesa, dove ha avuto luogo, oltre il lancio dei palloncini, su cui viene legata l’immagine della Vergine, lo sparo dei “surfaroli”; la fine della giornata di festa si è conclusa con lo spettacolo musicale del gruppo “Live Band” di Paolo Martino. A fine concerto, si dava il via all’estrazione dei biglietti vincenti di una riffa organizzata nell’ambito della “storica” 1^ Festa, in onore dei “SS Apostoli Pietro e Paolo” di Taurianova del 29 Giugno. Infatti, per la prima volta nella storia della parrocchia, su forte sollecitazione del parroco Don Cesare Di Leo, che in questa circostanza ha dimostrato genuina sensibilità, lungimiranza e amore per la parrocchia dedicata agli Apostoli in quanto santi patroni. La festa è stata organizzata da un gruppo di volontari, dotati di grande devozione.

La Santa Messa, presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Alberti, della diocesi di Oppido/Palmi, è stata animata dai canti sacri eseguiti dal Coro parrocchiale “SS. Apostoli Pietro e Paolo”, diretto in modo magistrale, dal M° Cettina Nicolosi. Al termine della celebrazione eucaristica ha avuto inizio una partecipata processione per le vie principali della parrocchia con le statue dei Santi Pietro e Paolo portati a spalla da devoti portatori mentre la gente intonava canti liturgici e preghiere.

Al rientro, non poteva mancare il tanto atteso spettacolo dei fuochi pirotecnici che concludeva le celebrazioni in onore dei SS Apostoli.

La data del 29 giugno dell’anno 2024, sarà ricordata come una giornata davvero importante in cui si è dato inizio alla festa dei Santi Patroni che meritava essere riscoperta attribuendole la centralità dovuta.

Pino Pardo