Domenica 11 Settembre 2022 a Taurianova la passione per le due ruote sarà protagonista.

Infatti, ci sarà la prima edizione del “Moto Incontro Reunion”, una grande occasione per riunire gli amanti del motociclismo.

La giornata avrà inizio alle 16:00 con l’incontro nella centrale Piazza Italia a Taurianova (rc), a cui farà seguito lo spettacolo di Bike Wash a cura delle ragazze dell’Allure Agency. Alle 18:00 ci sarà il corteo delle moto per le strade di Taurianova, con visita alle frazione ed al centro storico. Alle 19:30 i centauri rientreranno in Piazza Italia e poi di fronte la Chiesa Matrice ci sarà la suggestiva benedizione dei caschi con un sentito ricordo per chi è venuto a mancare nell’ultimo anno nel mondo motociclistico e non solo

. Il raduno continuerà, poi, fino alla sera inoltrata con un altro bike wash ed il dj set a cura di dj Nello. Saranno presenti il locale Gradisca che si occuperà del piano bar con cocktail ed altre bevande e “L’Osteria Zero” che si occuperà dell’aspetto gastronomico.

L’iniziativa, voluta ed organizzata da un gruppo di giovani Taurianovesi, ha come obiettivo quello di unire, divertire e far vivere una giornata all’insegna della passione per le due ruote. Di seguito le dichiarazioni degli organizzatori:”questo motoraduno non ha meriti o protagonisti, deve essere di tutti gli appassionati e di tutti coloro che hanno le moto nel cuore. Vogliamo che questo evento sia una grande festa, senza divisioni o rivalità, ma solo con la voglia di stare bene insieme e trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia e dei valori del motociclismo.”