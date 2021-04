Ho appreso con immensa gioia l’affidamento dei lavori per l’adeguamento e il completamento del Palazzetto dello Sport da parte della giunta Biasi.

Spero sia segno di buon auspicio per questa struttura, visto che i lavori sono iniziati sotto la prima amministrazione Biasi che, tra l’altro, vedeva la sottoscritta come Assessore allo Sport.

Ricordo tutto l’iter quando, nel 2000, analizzando un vecchio progetto voluto dalla dott. ssa Ada Macrì (componente l’Amministrazione Provinciale di centrodestra), compresi che la palestra PA4 era di dimensioni di una certa importanza e quindi feci riprendere il progetto adeguandolo alle nuove norme per gli impianti sportivi.

Ricordo l’entusiasmo per quel progetto perché, unitamente alla palestra e al campo di calcio, si prevedeva la creazione di una vera e propria cittadella dello sport che avrebbe potuto sviluppare, nel perimetro, un indotto di servizi capace anche di creare diversi posti di lavoro.

Dopo tanti anni, finalmente, sembra che questa struttura riesca ad avere un briciolo di speranza di vedere il suo completamento e divenire un punto di riferimento per i tanti sportivi di Taurianova e del circondario che, da qualche anno, soffrono la mancanza di idonee strutture pubbliche dove svolgere le proprie attività e confrontarsi con altri sportivi.