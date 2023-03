Una vera e propria odissea vissuta dall’imprenditore Salvatore Caccamo titolare del ristorante Lounge – Bar ristorante Fantasy , per intenderci ex Antica Traccia. Un locale di prestigio che negli anni è stato punto di riferimento della movida calabrese. Gestito per anni dai fratelli Pezzano. Poi la crisi economica ed altri inteventi economici sbagliati hanno deciso di abbandonare la ristorazione diretta dell’antica Traccia. Il locale di Proprietà della moglie di Marzio Pezzano affitta il locale all’imprenditore Caccamo. Una convivenza difficile tra Caccamo e Pezzano. Cause civile( per mancato pagamento degli affitti), ma l’errore madornale di Pezzano di chiedere aiuto al boss Zagari di intervenire per cacciare con le buone o con le cattive, Caccamo dall’ex Antica Traccia non è stata un bel esempio. L’intervento della Ndrangheta locale ha avuto effetti devestante nella vita di Salvatore Caccamo compreso la decisione della moglie e dei figli di prendere le distanze da Caccamo per paura di ritorsione. Alla fine la decisione del ristoratore Caccamo di rivolgersi ai carabinieri. Fino all’arresto di Pasquale Zagari con la condanna a sei di carcere per estorsione.