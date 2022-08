L’inadempienza dell’attuale amministrazione non conosce limiti. Al di là di ogni simbolo, ideologia o indirizzo politico, mentre tutti noi cittadini soffriamo per la carenza dell’acqua, il Sindaco e la Giunta sono in vacanza, non si fanno vedere, non dicono nulla, non comunicano. Ci sono migliaia di cittadini che da giorni e giorni non possono usufruire di un bene pubblico, di un servizio essenziale, e il Sindaco non si degna a concedere nemmeno una dichiarazione ufficiale tramite le pagine istituzionali. L’amministrazione a cosa sta pensando? Il Sindaco Biasi perché non si fa vedere? Non c’è più un minimo di dignità. Il problema non é solo la fantomatica “doccia quotidiana” che Roy Biasi ha promesso urlando dai palchi in campagna elettorale. Ci sono molte famiglie che vivono nel più totale disagio, lanciando richieste d’aiuto e raccogliendo solo l’assordante silenzio del Sindaco e della sua Giunta. L’amministrazione lo sa che ci sono tanti anziani, allettati, bisognosi, che chiedono solo che qualcuno gli porti un po’ d’acqua a casa? Perché l’amministrazione non ha provveduto a conferire acqua potabile, con l’autocisterna, alle famiglie bisognose? Perche pur avendo ereditato progetti e lavori per la risoluzione del problema idrico, dopo due anni, ancora non é stato fatto nulla? L’unica fonte certa di informazioni é l’onnipresente Vicesindaco Caridi che non manca mai l’appuntamento col selfie. Ma questo, in un paese civile, non é accettabile. Non é accettabile che gli assessori comunichino solo tramite social scrivendo post che poco hanno a che vedere con l’amministrazione della cosa pubblica. Non é accettabile, in situazioni di crisi, non avere nemmeno uno straccio di comunicato da parte del comune. Non é accettabile pensare che nel bel mezzo della crisi idrica il Comune abbia ben pensato di installare i “giochi d’acqua danzanti” in Piazza Italia, sembra una presa in giro. Siete stati eletti per rappresentare tutti quanti, per dare risposte, per lavorare nell’interesse dei cittadini e programmare per il futuro, non per pavoneggiarsi ad ogni occasione utile. Non siete in grado nemmeno di riconoscere gli errori o di dimostrare un minimo di umiltà. L’elezione vi ha ubriacato, scendete da quel piedistallo, date risposte ai cittadini e, se non siete in grado di risolvere il problema, quantomeno aiutate chi ne ha bisogno.

Partito Democratico

Azione