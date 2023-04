Oordinanza di chiusura delle scuole per riparazione condotta idrica firmata dal vicesindaco Antonino Caridi

Si legge nell’Ordinanza n. 33/2023 che

“Premesso che in data 27 Aprile 2023, come comunicato per le vie brevi dal Settore competente, avranno

luogo lavori di riparazione alla conduttura idrica, finalizzati alla risoluzione di una vasta perdita incidente sulla normale distribuzione dell’acqua;

Posto che tali lavori si protrarranno per tutto l’arco della giornata e necessiteranno dell’interruzione del flusso

idrico, che coinvolgerà le seguenti strutture collocate nel territorio comunale:

(…) Specificato che l’interruzione del flusso idrico, può comportare dei rischi e delle criticità a carattere igienico sanitario;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

la sospensione delle sole attività didattiche delle seguenti strutture collocate nel territorio comunale di

Taurianova:

– Scuola Primaria “A. Monteleone”;

– Scuola Infanzia “Canoro”;

– Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli”;

– Scuola Primaria “Sofia Alessio”;

– Scuola Infanzia “Iatrinoli”;

– Scuola Infanzia “Giovinazzo