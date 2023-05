Un’ordinanza comunale a firma del vicesindaco Antonino Caridi è stata emessa nella giornata di ieri per la chiusura isola ecologica dal 29 maggio al 4 giugno dovuta a motivi di pulizia, manutenzione per il cambio del nuovo gestore che nei fatti prenderà il posto dell’Avr. Si tratta della Ditta Muraca di Lamezia Terme che si è aggiudicato l’appalto temporaneo tramite la piattaforma MePA, unica partecipante al bando, in attesa del prossimo bando pluriennale come aveva anticipato il sindaco Biasi all’ultimo Consiglio Comunale.