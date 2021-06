L’imprenditore di Taurianova Giuseppe Deraco coinvolto nell’Operazione denominata “Spes Contra Spem”, è stato scarcerato dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria accogliendo le tesi difensive degli avv.ti Domenico Bellocco e Giuseppe Martino.

Per Deraco erano stati disposti gli arresti domiciliari e le accuse erano di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Copiosa la produzione documentale versata nell’interesse di Deraco dagli avvocati difensori: lettere che l’avv. Bellocco, in tempo non sospetto, aveva inviato alla persona offesa. In uno con due denunce che erano state inoltrale alla locale Procura della Repubblica. Il Tribunale ha riservato la motivazione della decisione.