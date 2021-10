Oggi pomeriggio alle ore 15 è stato convocato il Consiglio Comunale a Taurianova con 7 i punti all’Ordine del Giorno, tra questi due ratifiche di due variazioni di bilancio, al secondo punto le comunicazioni del sindaco e il conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Stazione dei Carabinieri a Taurianova e al Capitano Marco Catizone, già comandante della Compagnia in quanto trasferito in un’altra sede.

Dovrebbe essere un Consiglio Comunale apparentemente tranquillo anche se cade in un momento post elettorale per ultime regionali dove la maggioranza leghista non è che sia andata tanto bene, ma ciò è una condizione che riguarda tutta la Calabria. Ed anche per il fatto che il consigliere regionale della Lega eletto a Palazzo Campanella non è stato il candidato sostenuto da Biasi, ma da un altro troncone leghista schieratosi al fianco del dirigente scolastico Giuseppe Gelardi, neo consigliere regionale.

Si inizia con la classica ora dei “preliminari” i quali sono come una sorta di riscaldamento pre-partita per poi dibattere sui punti all’OdG.

Non possiamo esimerci nel dire che, visti i tanti boatos paesani, molte volte messe in giro dagli stessi politici (?), politicanti (?) o chiamateli come volete, nel divulgare notizie dalle quali si evince che ci sono dei problemi all’interno della maggioranza a seguito di spaccature tra alleati. E quindi si parte sempre da quel ricordo in cui lo stesso sindaco Biasi aveva dichiarato in Consiglio Comunale che non escludeva “rivisitazioni della giunta entro il 31 dicembre”, mancano poco più due mesi e l’attesa, ricordando queste parole, diventa più fibrillante, come alzare le carte dal mazzo e scoprire l’asso… o il “due di denari”?

Di seguito i punti all’OdG del Consiglio Comunale odierno:

1) Approvazione verbale seduta del 28.07.2021 (R.G. n. 5/2021);

2) Comunicazioni del Sindaco;

3) Conferimento cittadinanza onoraria al Comando Stazione Carabinieri di Taurianova;

4) Conferimento cittadinanza onoraria al Capitano dell’Arma dei Carabinieri Marco Catizone, già comandante della Compagnia Carabinieri di Taurianova;

5) Presa atto deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 20.09.2021. “Individuazione degli enti strumentali e delle Società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica e relativi obblighi di consolidamento dei bilanci. Esercizio 2020”;

6) Deliberazione giunta comunale n. 122 del 10.08.2021, ratifica variazione di bilancio – art. 175, commi 4 e 5, d. Lgs. n. 267/2000;

7) Deliberazione giunta comunale n. 141 del 20.09.2021, ratifica variazione di bilancio – art. 175, comma 4, d. Lgs. n. 267/2000.