Oggi alle ore 19,00 assemblea parrocchiale della chiesa SS. Pietro e Paolo. La parrocchia guidata da don Cesare Dileo, sta riscuotendo consensi in città, per il grande impegno a favore dei più deboli. L’assemblea parrocchiale è un momento per fare il punto delle cose fatte e soprattutto stabilire la linea da perseguire a favore dei fedeli e delle fascie più deboli in momento drammatico del mondo .