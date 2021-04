È arrivato il giorno del Consiglio Comunale, una nuova puntata di una sorta di “talk show” nel quale, dai cosiddetti “preliminari” in poi, si alternano interventi a volte spigolosi, altre volte surreali e in qualche occasione anche goliardici, se dobbiamo dirla tutta (e qualcuno danza mentre parla).

Certo, la politica è una faccenda troppo seria per essere lasciata ai politici diceva De Gaulle, ma noi cerchiamo da “scribacchini (e non da maestri di giornalismo)”, capirne i contenuti e magari “giocando” sulle parole per non appesantire il dibattito più di quanto lo sia.

Noi abbiamo un problema e non lo diciamo solo a Houston, la questione del numero dei contagiati in città perché a nostro avviso non sarebbero 52 come è stato registrato nel bollettino comunale di ieri con 5 nuovi positivi, ma di più. E siccome siamo dei sognatori con i piedi appoggiati sulla realtà, ogni tanto nei nostri sogni ci arrivano numeri diversi dei contagi. Certo, vorremmo giocarli al Lotto, ma al risveglio poi, di colpo, la realtà che affrontiamo è ben diversa e come per magia dimentichiamo quello che abbiamo sognato, nella speranza che ci venga ricordato da chi di competenza.

Oggi pomeriggio alle ore 15.30, orario di convocazione del Consiglio Comunale, speriamo che il sindaco Roy Biasi ci ragguagli sulla situazione sanitaria in città, ci dica come mai i numeri del “bollettino boatos”, non combaciano con i numeri dei contagi dichiarati dal Comune “per dare il giusto decoro alla nostra meravigliosa città” …e vai con il selfie…

Nel Civico Consesso di oggi pomeriggio, i punti all’ordine del giorno sono otto, si inizia con un’interpellanza dei consiglieri di FdI Lazzaro e Prestileo, poi di seguito la nomina delle commissioni consiliari, ma quello che terrà banco saranno i punti 5 e 6, ovvero “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023”.

Un Consiglio Comunale il quale molto probabilmente sarà un’apnea di durata, quasi interminabile… ma si spera possa essere anche ricco di contenuti interessanti per la città e per i cittadini.

Intanto Patrick Zaki è cittadino onorario di Cinquefrondi, mentre nella nostra città dove la “manutenzione c’è” e “per dare il giusto decoro alla nostra meravigliosa città”, tra un piatto di tagliatelle “assembrate” ai funghi porcini, qualche affettato e un bicchiere di vino (d’annata fasulla del 2019) per l’occasione, la mozione è stata respinta! A voi studio…

(GiLar)