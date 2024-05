LA NOTA DEI TRE CONSIGLIERI COMUNALI

Ai cittadini di Taurianova,

Con grande rammarico ci troviamo costretti a informare la cittadinanza sull’ennesimo episodio di mancata considerazione e rispetto da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti del Consiglio e, di conseguenza, nei confronti di tutti voi, nostri concittadini.

Oggi, 29 Maggio 2024, noi consiglieri di opposizione, Simone Marafioti (PD, Lazzaro (FdI) e Prestileo (FdI), ci siamo presentati puntualmente in Consiglio Comunale alle ore 9.30, pronti a discutere e deliberare su importanti punti all’ordine del giorno che riguardano il futuro e il benessere della nostra comunità.

Dopo aver atteso per oltre mezz’ora l’arrivo dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, abbiamo deciso di disertare la seduta in segno di protesta. Questa assenza ingiustificata non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti del ruolo istituzionale che ricopriamo, ma anche e soprattutto nei confronti di tutti i cittadini che attendono risposte e soluzioni ai loro problemi quotidiani.

È nostro dovere informare che tra i punti all’ordine del giorno vi erano questioni di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra città, che avremmo voluto discutere e affrontare con serietà e impegno. La reiterata assenza dell’amministrazione comunale rende impossibile il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio, ostacolando così il progresso e la trasparenza amministrativa che tutti noi auspichiamo.

Chiediamo pubblicamente all’amministrazione comunale di prendere atto della gravità di quanto accaduto e di garantire, in futuro, una presenza puntuale e costruttiva ai lavori del Consiglio Comunale. Solo attraverso un dialogo rispettoso possiamo sperare di risolvere i problemi della nostra comunità e promuovere il bene comune.

Confidiamo nella vostra comprensione e nel vostro sostegno, e vi assicuriamo che continueremo a vigilare e a lavorare per il bene di Taurianova, nonostante le difficoltà incontrate.

I Consiglieri di minoranza

Simone Marafioti

Filippo Lazzaro

Daniele Prestileo

NdR

La nota congiunta dei tre Consiglieri Comunali di minoranza, Filippo Lazzaro e Daniele Prestileo di Fratelli d’Italia, e Simone Marafioti del Partito Democratico. I tre, e solo loro tre, erano fuori dall’Aula Consiliare per attendere l’inizio dei lavori del Consiglio Comunale, ma che, da quello che scrivono, “in segno di protesta” vista la loro attesa di “mezz’ora” di ritardo dell’inizio del Civico Consesso. Gli stessi vanno giù duramente affermando che “La reiterata assenza dell’amministrazione comunale rende impossibile il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio, ostacolando così il progresso e la trasparenza amministrativa che tutti noi auspichiamo”.

Noi, oggi, per dovere di cronaca avevamo riportato la loro assenza in maniera marcata ed evidente, solamente per il rispetto dei cittadini e dei lettori (tanti) perché si trovano “isolati” a rappresentare le loro istanze sulle diverse problematiche che affliggono il territorio e per dare una voce a chi voce a volte non ne ha (o non viene ascoltato). E rimarcando l’assenza dell’opposizione che è un punto fondamentale se non indispensabile nelle democrazie di ogni paese libero dove il voto popolare è sovrano, e ci siamo posti come “ambasciatori” senza pena (o con pena, fate voi), a riportare un fatto, quello di stamattina. L’opposizione è una grande responsabilità, fondamentale, indispensabile e soprattutto ha un grande ruolo di dignità che dev’essere svolto nella pienezze delle funzioni in un paese civile per il controllo delle azioni e degli atti di ogni organismo democraticamente eletto qual è un’Amministrazione Comunale.

(GiLar)