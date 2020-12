In qualità di vicesindaco del Comune di Taurianova, desidero esprimere le mie più vive gratitudini al neo presidente del Consiglio regionale della Calabria on. Giovanni Arruzzolo.

Inoltre, visto l’importante ruolo istituzionale, sono fermamente convinto che, saprà gestire questa fase delicatissima che il paese e soprattutto la nostra regione sta attraversando per l’emergenza pandemica e per il “traghettamento” delle prossime elezioni di febbraio.

Il mio augurio è anche il “nostro”, ovvero del gruppo consiliare rappresentato in primis dal presidente del Consiglio Comunale Salvatore Siclari, dei consiglieri di maggioranza Grazia Arcuri, Federica Ursida e dell’assessore Maria Fedele. Oltre a tutti i componenti del nostro movimento politico “Taurianova la Città al Centro”.

Auguriamo al presidente Arruzzolo un grande augurio di buon lavoro.