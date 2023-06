Sembra incredibile, ma non lo è. I cittadini di Taurianova e dei Comuni limitrofi della Piana, non possono usufruire degli ambulatori per i prelievi del sangue in quanto mancano le condizioni minime igienico-sanitarie, in quanto l’Asp di Reggio Calabria pur conoscendo la problematica, ad oggi non ha effettuato i lavori nelle sale di prelievo.

Nel frattempo i cittadini sono costretti ad andare a pagamento nei laboratori privati. C’è tanta gente che non si può permettere di farsi le analisi privatamente, viste le ristrettezze economiche. Non è giusto!

Siamo coinvinti che la dott.ssa Lucia Di Furia, direttore generale dell’Asp, prenderà a cuore e saprà come risolvere questo grave problema in tempi rapidi.

Seguiremo la vicenda passo dopo passo, affinché il tutto possa risolversi per il meglio.