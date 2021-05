Il bollettino del 30 aprile u.s per quanto riguarda la situazione Covid a Taurianova, riportava 59 attuali positivi, mentre in quello diramato nella giornata di ieri, i positivi attuali sarebbero 40, in quanto si sono aggiunti altri 3 nuovi positivi. Nei fatti ci sono stati 22 guarigioni.

Anche se si resta in attesa degli esiti dei tamponi a causa della positività di alcuni alunni della Scuola Media “Contestabile”, qdove per precauzione ad alunni e insegnanti due classi si è provveduto ad adottare la quarantena fiduciaria. Giunge notizia anche di un quarto positivo, ma è tutto da verificare. Intanto qualcuno ha avuto la conferma della positività con il test molecolare e quindi, occorre capire quali saranno i provvedimenti se chiudere la classe coinvolta o anche un’altra, dove hanno in comune alcuni insegnanti.