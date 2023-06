Presso il T Hotel di Feroleto antico, si sono svolte le elezion per il rinnovo degli organi regionali Anci e il Sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, è stata eletta Presidente, con lei sono stati votati ed eletti anche i nuovi membri del Consiglio Direttivo Regionale Anci Calabria.

Notiamo con piacere che anche Taurianova avrà un suo rappresentante, infatti, tra gli eletti della lista a sostegno della Succurro troviamo il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Taurianova

Nello Stranges. Stranges, politico di lungo corso della Piana di Gioia Tauro e da sempre tra gli uomini più vicini e stimati dal deputato forzista Francesco Cannizzaro, oltre ad essere apprezzato per la sua preparazione politica, è soprattutto considerato dall’intero partito di FI un punto di riferimento e una risorsa di valori, di idee e di grande senso di appartenenza.

Francesco Modafferi, coordinatore cittadino di FI, si dice felicissimo x l’elezione a membro del consiglio regionale ANCI del suo capogruppo in Consiglio comunale, e con grande soddisfazione, considera questo nuovo incarico di Stranges, il giusto riconoscimento ad una persona leale e affidabile sul quale si può fare riferimento sempre e

comunque.

Le prime dichiarazioni di Stranges: “Sono onorato per la fiducia che il partito mi ha riservato, non sono mai stato

avvezzo agli incarichi, il mio ruolo politico è stato quasi sempre dietro le quinte, dove ho sempre servito il mio partito e reso disponibile con i rappresentanti politici di riferimento con serietà e impegno, quasi sempre portando a casa ottimi risultati. Sono felice e orgoglioso per questo mio nuovo incarico che premia il grande lavoro di squadra portato avanti con convinzione e successo dall l’On. le Francesco Cannizzaro, indiscusso leader a cui tutti noi forzisti facciamo riferimento. Ringrazio tutti coloro che attraverso il voto hanno riposto fiducia nella mia persona e, come il mio impegno politico negli anni dimostra, mi dedicherò con serietà e abnegazione per

garantire al nostro territorio i migliori risultati possibili.

Infine, voglio ringraziare tutti i sindaci e gli amministratori che oggi hanno segnato con il loro voto una data storica, eleggendo Rosaria Succurro prima Presidente Donna alla guida dell’ANCI.

Ritengo questa scelta come la migliore possibile in quanto sono certo che la neo Presidente, grazie alla sua competenza e determinazione, sarà in grado di assicurare un nuovo percorso virtuoso a supporto di tutte le amministrazioni regionali, contribuendo così ad un nuovo protagonismo meridionale con la nostra Calabria in prima fila”.