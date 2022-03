Nelle numerose occasioni di confronto con l’amministrazione comunale susseguitesi nell’ultimo anno e mezzo, molteplici sono stati i momenti nei quali il Partito Democratico, rappresentato in seno al civico consesso dalla mia persona, ha cercato di sollevare e sottolineare delicate questioni di interesse pubblico. A tali legittime polemiche l’amministrazione Biasi non ha mai dato credito, millantando il più delle volte semplicistiche soluzioni o tentando faticose arrampicate sugli specchi, inscenando monologhi pregni di vittimismo ed autocommiserazione, vero marchio di fabbrica del Sindaco Roy Biasi. Purtroppo, tale atteggiamento blocca l’intera macchina comunale, trascinandola in uno stato vegetativo le cui conseguenze saranno a carico dei tanti cittadini inconsapevoli. Preciso inoltre che, le poche azioni amministrative intraprese di recente, appaiono come scelte caotiche e raffazzonate, determinate da una scarsa lucidità e da una certamente carente visione a lungo termine.

L’intenzione di rendere a senso unico la via Principessa di Piemonte rientra nel suddetto calderone di scelte scellerate, dettate dall’intenzione di tutelare interessi particolari a discapito dell’economia locale che popola l’intera zona. Anche solo concepire un’idea del genere risulta un’operazione difficoltosa, figuriamoci metterla in pratica. Altrettanto insensato sarebbe il “periodo di prova” che a quanto pare il Comune ha proposto come “mediazione” alla moltitudine di taurianovesi indignati dal momento che, con ogni probabilità, dopo aver eseguito i lavori, disegnato la segnaletica orizzontale ed installato quella verticale, difficilmente la Giunta darà indirizzo agli uffici competenti di fare un passo indietro. Stesso ragionamento per ciò che riguarda l’ipotesi di individuare nelle zone centrali del paese delle aree di parcheggio a pagamento (strisce blu), il cui servizio sarà appaltato ad una ditta esterna. È naturale desumere che tale scelta dipenda dalla mancanza di aree di parcheggio nelle vie centrali, soprattutto nell’area facente riferimento alla Villa Comunale, nell’ultimo anno invasa da nuovi dehors. A tal proposito mi sento in dovere di specificare che tali pratiche, seppur concesse, sono diventate lesive per chi di queste ne ha fatto uso virtuoso negli ultimi anni, valorizzando intere zone creando movimento a beneficio della cittadina. Negli ultimi tempi, invece, di tale concessione se ne è fatto un uso assolutamente opportunistico, andando a ledere ciò che di buono s’era fatto oltre che danneggiare non solo viabilità ma anche l’economia locale.

A questo aggiungo ciò che il Sindaco Biasi e l’amministrazione stanno cercando di nascondere da mesi, nonostante i tentativi promossi – non solo dalla parte politica che rappresento ma anche da cittadini ed organi di stampa – di trovare una soluzione repentina al problema.

In data 25/6/2021 il sottoscritto espone in Consiglio Comunale un’interpellanza avente oggetto: Grave gestione Poliambulatorio Specialistico Taurianova Distretto Tirrenico Asp RC. Tale documento, redatto dalla coalizione Taurianova Futura nell’interezza delle sue componenti, descrive la vergognosa situazione di abbandono del Poliambulatorio Specialistico, denunciando la carenza di personale e la mancanza di fondamentali strumentazioni per le diagnosi, oltre il generale decadimento strutturale. Si chiedeva al Sindaco di approfondire la questione e adoperarsi a risolverla, utilizzando ogni possibile strumento atto a scongiurarne la chiusura definitiva dell’intera struttura.

Ritengo irragionevole e umiliante denotare l’indifferenza ed il disinteresse della classe politica che governa l’Ente, soprattutto dopo che la stessa aveva proclamato fattivo interesse e manifestato, tramite i soliti proclami, collaborazioni con politici e dirigenti dell’Asp, ma come molte altre erano solo promesse per accaparrarsi qualche voto in più. In questi giorni, purtroppo, assisteremo alla chiusura di uno dei centri più importanti della Provincia di Reggio Calabria, bersagliato ultimamente da controlli vari che ne preannunciano la dismissione. Un’altra istituzione taurianovese sarà smembrata per far posto al nulla, dislocata chissà dove. Nessun amministratore ha preso in carico tale questione, nessun politico ha dato seguito alle promesse elettorali pronunciate dai palchi. La responsabilità non è solo dell’Asp, ma anche dei politici che ci governano, colpevoli di immobilismo misto a insensata demagogia.

Nel rivolgermi ai cittadini che leggono, a nome dell’intera sezione del Partito Democratico di Taurianova “Walter Schepis”, invito tutti a non cadere nella trappola demagogica che probabilmente sarà intentata prossimamente dall’amministrazione, è tempo di prendersi le proprie responsabilità e se necessario pagarne le conseguenze.

