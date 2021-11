In occasione del 3 Dicembre 2021, la nostra Scuola l’IC Monteleone Pascoli di Taurianova (RC) ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare i nostri alunni sul tema delle disabilità.

Essa si svolgerà nel Plesso Pascoli (Scuola Media) in piazza Aldo Moro.

Parteciperanno: Vincenzo Guerrazzi , giovane musicista non vedente che si esibirà con chitarra e voce e la campionessa olimpica Enza Petrilli che farò conoscere ai nostri alunni la sua disciplina.

Verrà ricordata anche la figura di Nick Spatari, grande artista del territorio sordomuto.

Scarica la locandina:

LOCANDINA 3 DIC 21 .4