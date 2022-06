L’Istituto Comprensivo “F.Sofia Alessio-Contestabile”, diretto dall’Ing. Pietro Paolo Meduri, ha sempre valorizzato lo sport come mezzo di aggregazione sociale e di conquista di valori, inserendo nel PTOF attività progettuali significative e ampiamente apprezzate da alunni e famiglie. Venerdì 27 maggio, negli spazi esterni del Plesso “F. Sofia Alessio”, si è svolta la Manifestazione di chiusura relativa al Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso per l’a.s. 2012/22 da Sport e Salute S.p.A, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il Progetto rappresenta l’evoluzione del Progetto “Sport di classe”, realizzato negli scorsi anni, e si è prefisso come obiettivo la valorizzazione dell’Educazione fisica e sportiva nella Scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di stili di vita corretti e salutari e per favorire l’inclusione sociale.

Alla Manifestazione hanno partecipato alunne e alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “F. Sofia Alessio”, le loro famiglie, le insegnanti delle classi coinvolte, la Tutor Sportiva, prof.ssa Roberta Ficarra, e la Referente per l’Educazione fisica della Scuola primaria, insegnante Sonia Collufio.

I bambini, in un clima di sano divertimento e animati da forte entusiasmo, hanno gareggiato in prove individuali di corsa veloce, hanno effettuato percorsi articolati e hanno disputato partite a squadre di palla a mano. Tutti partecipi, tutti coinvolti e tutti bravissimi!

Alla fine, tra applausi scroscianti e con vero spirito di fair play, sono stati acclamati i vincitori.

Ancora una volta lo sport ha fornito ai bambini gli input necessari per “crescere”.

Da questo percorso formativo hanno imparato a credere nelle loro potenzialità e nei veri valori , a capire che insieme possono farcela e che a scuola non si deve vivere la competizione, perchè ognuno ha i suoi tempi e il suo modo di apprendere, ma tutti, proprio tutti, possono raggiungere il successo se c’è un’organizzazione(dirigente, docenti, famiglie, esperti) che crede in loro e che li porterà a vincere la partita più importante: quella della vita!