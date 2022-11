L’Istituto Comprensivo “F.Sofia Alessio -N.Contestabile”, diretto dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino, in collaborazione con il Comune di Taurianova ha celebrato la Giornata nazionale degli alberi dedicandola al piccolo Giuseppe Di Certo, prematuramente scomparso. Le scuole dell’infanzia “Giovinazzo” e “Iatrinoli” e la scuola primaria “F.Sofia Alessio” hanno concretizzato in una significativa manifestazione un percorso di educazione civica che, oltre al tema della sostenibilità ambientale, ha affrontato quello della convivenza civile con canti, poesie e riflessioni. I piccoli delle scuole dell’infanzia, con la guida sapiente delle loro maestre, hanno dipinto un albero che con i suoi rami abbracciava un grande cuore: scenario suggestivo per un evento ricco di sentimenti! Nel corso della manifestazione è stato messo a dimora un alberello in memoria di Giuseppe e i suoi compagni di classe, dopo la benedizione del parroco don Cesare Di Leo, hanno voluto omaggiarlo ricordandone le virtù e sottolineando che la scuola è una grande famiglia, che accoglie tutti i suoi figli e non li dimentica mai. E’ vero che per salvaguardare l’ambiente servono interventi strutturati e innovativi, ma è pur vero che i piccoli gesti come la piantumazione di un alberello possono incidere indelebilmente nel cuore dei bambini, soprattutto per perpetuare il ricordo di un caro compagno. La Dirigente, nel suo toccante intervento, ha evidenziato che associare la festa dell’albero al piccolo Giuseppe è molto significativo, perché l’albero è simbolo di speranza e di rinascita e, pur non conoscendo i disegni divini, dobbiamo ringraziare il Signore per averci donato delle persone care che hanno condiviso con noi un tratto del nostro cammino. Anche il Sindaco, avvocato Rocco Biasi, il tenente Federico Di Giovanleonardo, gli assessori Angela Crea e Massimo Grimaldi e don Cesare hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia, identificando nell’albero un simbolo di vita ed evidenziando che il ricordo del piccolo Giuseppe resterà immutato nel tempo. I genitori, visibilmente commossi, hanno apprezzato l’iniziativa riservata al loro bambino e l’affetto dimostrato dai compagni e dagli adulti. Ancora una volta la scuola è riuscita a coinvolgere il territorio alla luce di valori condivisi, stringendosi attorno a una famiglia colpita da un immane dolore e manifestando la sua dimensione di comunità educante. Tutti, infatti, hanno voluto offrire il loro contributo: la professoressa Maria Josè Fava, che ha curato i canti, la signora Monica Legato, sempre sensibile alle iniziative scolastiche, la ditta Porcino, Genius Point e…dulcis in fundo, il bar Siclari. La poetessa Lucy Larcom diceva “Chi pianta un albero pianta una speranza” e in questo caso la speranza è che il ricordo del piccolo Giuseppe cresca insieme all’alberello piantato in suo onore , ricordando la lezione di vita che un bambino dal dolce sorriso ha saputo lasciare a una comunità scolastica che gli ha voluto bene e gliene vorrà per sempre.