Riceviamo e pubblichiamo

“Ciao Luigi, ho seguito oggi la tua diretta..io per quanto mi riguarda ho fatto il mio dovere, perché se aspettavo Asp a quest’ora saremmo in alto mare.. Ma da quando abbiamo avuto i risultati ci siamo adoperati per far conoscere al sindaco e alle autorità competenti i nostri contatti… Ci è stato detto di tutto e di più.. La gente ha inventato delle storie assurde su di noi, ma non devo abbattermi per queste persone. Ho detto sin da subito a tutti del Virus, non abbiamo nessuna vergogna ma anzi assoluto rispetto per tutte le persone, per i bambini, per i nostri colleghi e per tutte le persone che hanno avuto contatti con noi.. Spero che la gente capisca che nessuno è immune e che se non rispettiamo le regole rischiamo di mettere in pericolo la vita dei più fragili.”