Carissimi/e tutti, siamo giunti ai saluti finali.

Riflettevo sul fatto che il 31 agosto non termina solo la mia Direzione in questo Istituto, con me si conclude anche la storia dell’I.C. “Francesco Sofia Alessio-Natale Contestabile”.

Grande onore e orgoglio permeano ogni parte del mio essere e un turbinio di ricordi fanno capolino nella mia mente: innumerevoli momenti costellati dal raggiungimento di tanti bei traguardi, giornate impegnative, relazioni profonde e autentiche, gioia nel fare scuola, confidenze personali, momenti di crescita e condivisione.

“Fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno della vita”. Questa celebre massima di Confucio riassume la mia esperienza da Dirigente nell’I.C. “Francesco Sofia Alessio- Natale Contestabile”. La passione per la scuola mi ha sempre animato, ma in questo tempo con voi il lavoro per me è stato un vero e proprio diletto anche per merito vostro. La passione di una Dirigente per il proprio lavoro non è sufficiente se non trova terreno fertile nella collaborazione della comunità scolastica. Pertanto, il mio desiderio è che a ognuno di voi giungano i miei ringraziamenti per la costante e sempre piena partecipazione che mi è stata dimostrata durante il biennio nella nostra scuola.

Un forte abbraccio e sentitissimi ringraziamenti alle mie insostituibili, instancabili e straordinarie vicepresidi che mi hanno affiancato quotidianamente e che hanno lavorato al mio fianco per affrontare ogni grande sfida e nuova avventura. Vorrei poter dire “GRAZIE” non solo a loro, ma anche al mio solerte e diligentissimo staff e a ogni singolo docente che con costante diligenza e grande professionalità ha contribuito a migliorare l’offerta formativa e a portare in alto il nome della nostra scuola.

Un ringraziamento speciale lo rivolgo anche alla mia unica Dsga, ai miei amministrativi e ai miei collaboratori scolastici. Senza il vostro servizio giornaliero la nostra scuola non avrebbe potuto funzionare efficientemente dal punto di vista amministrativo e i nostri plessi non sarebbero stati ambienti puliti, accoglienti e sempre vigilati. Ognuno di voi ha lavorato assiduamente sempre e solo per il bene della nostra comunità educante e la mia gratitudine per ciò è immensa.

Un affettuoso saluto è rivolto a tutti i miei alunni, grandi e piccini, e a tutte le loro famiglie che hanno riposto fiducia nel nostro Istituto e nella mia Direzione.

Infine, rivolgo il mio saluto e un ringraziamento speciale al Sindaco di Taurianova, al vicesindaco e ad ogni componente dell’Amministrazione Comunale, alle Associazioni del territorio, ai parroci e a tutti coloro che hanno collaborato e supportato la nostra scuola affinché potesse offrire maggiori opportunità di formazione ai nostri alunni.

Ribadisco che lavorare insieme a Voi tutti è stato piacevole e gratificante!

Le dimensioni del mio cuore non sono notevoli, ma paradossalmente la capienza è tale da riservare ad ognuno di voi un posticino. La Dirigenza del nostro Istituto è stata una delle più belle tappe del mio percorso professionale. Mi auguro che nonostante gli inevitabili cambiamenti, possiate proseguire nel cammino intrapreso ricordando la centralità dello studente.

Miei cari vi saluto auspicandomi che questa bellissima citazione di Daniel Pennac possa guidare sempre il vostro agire:

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare Carmonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.”

Auguro a voi tutti e alla mia carissima collega, Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, BUON LAVORO!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Cannistrà