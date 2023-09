Due Variazioni di Bilancio tecnicamente necessarie e frutto di un virtuosismo amministrativo che indica la capacità dell’Ente di incamerare nuove risorse, grazie anche a dei finanziamenti ottenuti, e destinarle a Settori nevralgici e dall’immediato impatto sul benessere dei cittadini e sul miglioramento della città, come quelli delle Politiche sociali e dei Lavori pubblici.

Così il sindaco Roy Biasi ha definito gli atti approvati dal Consiglio Comunale nella seduta di questa mattina su proposta della Giunta Comunale, in una dichiarazione diramata dopo che l’intero esecutivo ha partecipato in chiesa all’annuale rito che segna l’avvio dei sentitissimi festeggiamenti Mariani e prima di una riunione operativa, da tempo calendarizzata nel municipio, per affrontare con i dirigenti scolastici le problematiche in vista dell’inizio della scuola.

La manovra di Bilancio, comprensiva anche dei 2 Prelievi dal Fondo di Riserva che erano stati approvati precedentemente, era passata con voto favorevole anche dalla Commissione Bilancio del Consiglio Comunale, a significare un rafforzamento del principio di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa, che ha indotto il sindaco a manifestare – nelle sue comunicazioni all’Aula – alcune valutazioni politiche.

«Per dovere di verità e per riconoscere i meriti del lavoro preparatorio fatto dai consiglieri che compongono la Commissione – ha detto il sindaco – è giusto qui smentire l’accusa ricevuta da alcuni consiglieri dell’opposizione, assenti oggi come lo sono stati quando la Commissione si era riunita, perché questi passaggi tecnici non sono affatto frutto di una finanza allegra o di una gestione ballerina, bensì sono il segno che il Comune, anche nella funzione di Ente capofila del Distretto sociale territoriale, continua a brillare per efficienza e puntualità, come del resto dimostra anche il lavoro svolto dalla Commissione esterna che ha vidimato l’uscita dell’amministrazione dal dissesto finanziario. Era doveroso da parte mia chiarire questi aspetti, in risposta alla disinformazione propalata in un documento congiunto firmato dai consiglieri dei partiti di Azione, Pd e Fratelli d’Italia che si rammaricano di non aver potuto dibattere sui punti, vista la loro scelta di disertare la prima e la seconda convocazione, non dicendo invece che anche in passato, quando potevano farlo in Commissione, hanno disertato. Si tratta – conclude il sindaco – di una evidente mistificazione che, ribadisco, nulla ha a che vedere con il legittimo sebbene aspro scontro politico, non posso infatti pensare che consiglieri che in passato hanno avuto anche il ruolo di sindaco possano non sapere cosa significhi Prelievo dal fondo di riserva, o Variazioni di bilancio in entrata, indugiando invece in un’operazione di ostruzionismo il cui obiettivo tattico, finalmente, ben si comprende oggi alla luce della rinnovata defezione dei consiglieri di maggioranza Bellantonio e Gallo, preparatoria, mi sembra di poter dire, della più grande e pericolosa ammucchiata politica che la storia di Taurianova ricordi, con una parte dell’opposizione clamorosamente trasversale e mossa solo dall’ansia di far fare alla città un salto nel vuoto, per sperare di avvantaggiarsene».

In merito all’impossibilità di deliberare l’assegnazione al carabiniere Salvo D’Acquisto, a supporto della causa di beatificazione in corso, e al Principe di Monaco della cittadinanza onoraria proposta dalla Giunta, il sindaco ha anche annunciato l’intenzione di proporre, già nella prossima seduta del Consiglio, una modifica del Regolamento per il conferimento della Cittadinanza onoraria, che non renda più necessario il voto della maggioranza qualificata, trattandosi di passaggi tecnici frutto di una naturale e ampia condivisione.