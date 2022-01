I parroci delle parrocchie di Taurianova hanno deciso di continuare a celebrare le sante messe, vengono sospese le riunioni di catechesi in presenza. Una decisione di tutela per le presone che frequentano la chiesa. In ogni caso ci permettiamo di suggerire ai parroci di prendere tutte le precauzione necessarie per la santa messa visto l’altissimo numero conteggiati nella nostra cittadina. Un controllo rigido, permette un minore diffusione del virus.