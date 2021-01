Il “tale” Stefano Princi, che continua ad essere a me sconosciuto, dimostra di amare le brutte figure e continua a farne incetta. Lo avevo consigliato a documentarsi bene prima di scrivere ma con molto dispiacere noto che non ha accettato il buon consiglio. Ecco allora che queste brutte figure potrebbero dare indizi sul “personaggio”.

Non contento della pessima figura fatta in occasione del suo primo comunicato, con il quale ha iniziato una sterile polemica che nel frattempo dice di non amare (sic!), il tale a me sconosciuto continua e ne confeziona un’altra.

Questa volta il tale Stefano Princi inizia col botto la sagra degli errori (e delle brutte figure), addirittura a partire dal titolo del suo comunicato dal quale già si intuisce la “consistenza” del contenuto. A tale Stefano Princi è consigliabile un po’ di grammatica italiana anziché perdere tempo dietro la Volpe accecata. “Avesse” e non “Avrebbe”!!!! Posso mai pensare che uno che sostiene di essere segretario provinciale di una nota sigla sindacale (ma che si occupa di politica locale!) non abbia conoscenza del congiuntivo? Spero per lui di no perché ciò è grave ed è altrettanto grave soprattutto per un candidato alle scorse elezioni regionali risultato bocciato dagli elettori.

Andando a trattare gli argomenti che ha utilizzato il tale Stefano Princi (a me sconosciuto) per tentare di recuperare dalla brutta figura fatta nel precedente comunicato si nota che la confusione che mi addebita invece regna sovrana in lui. Intanto all’uomo venuto da lontano chiediamo cosa ci azzeccano i suoi comunicati con la mia interpellanza comunale non essendo lui legittimato a trattare tali argomenti? Vuoi vedere l’aria da elezioni regionali….

Al primo tentativo di recupero della pessima figura fatta il tale Stefano Princi mi accusa di non sapere che l’aumento delle ore spetta alla Giunta e non al consiglio comunale. Suvvia posso mai credere che veramente pensa questo di me? Se lo sconosciuto Princi avesse (no “avrebbe”!!!) utilizzato la logica per scrivere piuttosto che utilizzarla per “interpretare” la mia interpellanza non avrebbe (no “avesse”!!!) fatto l’ennesima pessima figura. Allo sconosciuto Stefano Princi spero per la sola la fretta, e non perché segue la “sua” logica di scrivere, sfugge la cosa più importante e cioè che prima di avere l’aumento delle ore lavorative per molti ex lavoratori LSU/LPU era necessaria la stabilizzazione e ciò poteva avvenire solo se il bilancio consuntivo 2018 fosse stato (no “sarebbe”!!!) approvato in consiglio comunale. Quel bilancio è stato approvato sia con il voto della maggioranza di allora (che però necessitava di un voto per il raggiungimento del numero legale), ma soprattutto con il voto della minoranza. A tale Stefano Princi probabilmente la Volpe accecata non ha riferito che il sottoscritto, di fronte alla possibilità di stabilizzare definitivamente i lavoratori, non ha esitato ed ha votato! Quindi prima la stabilizzazione (grazie al MIO VOTO e non a comunicati stampa di chi vorrebbe prendersi meriti CHE NON HA a discapito della politica locale) e poi l’aumento delle ore (su indicazioni della Giunta come ha anche dato conferma l’assessore al ramo).

A Princi confermo: “grazie al VOTO del sottoscritto in consiglio comunale che oggi i lavoratori dipendenti hanno potuto ottenere l’aumento delle ore lavorative”. Consiglio pure di leggere più volte cosi potrà dare l’interpretazione giusta.

Allo sconosciuto Princi rinnovo l’invito a documentarsi meglio prima di scrivere. Possibile che lo sconosciuto preferisce non rendere ridicolo il sottoscritto e rischi di esserlo proprio lui? Se avesse (no “avrebbe”!!!) seguito la discussione in aula della mia interpellanza avrebbe (no “avesse”!!!) sentito che il sottoscritto ha proprio difeso TUTTi i lavoratori e non solo alcuni magari iscritti ad un sindacato piuttosto che ad un altro, soprattutto quando esplicitamente chiedo perché non TUTTI i lavoratori hanno avuto uguale aumento delle ore lavorative? Bastava poco per evitare quest’ultima brutta figura!

Come mai Il Princi non prende posizione contro il differente aumento delle ore lavorative agli ex lsu/lpu considerato che qualche lavoratore ha avuto un aumento di 14 ore mentre altri ne hanno avuto assai di meno? Eppure dice di essere segretario provinciale di un sindacato…a difesa dei lavoratori (Quali?).

A Princi consiglio di dare le giuste interpretazioni alle mie interpellanze e se proprio si sente attratto, in caso di dubbi, farsi aiutare da chi ha competenze piuttosto che dalla Volpe accecata il cui obiettivo rimane sempre più lontano altrimenti il rischio è una indigestione di brutte figure.