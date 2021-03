Si comunica che è attivo il servizio di trasporto pubblico gratuito a supporto della vaccinazione anti Covid 19 per gli anziani e i disabili residenti nel Comune di Taurianova dal proprio domicilio al Centro Vaccinazioni. Il servizio è prenotabile ai numeri 0966618031/32/33 con anticipo sulla data della somministrazione di almeno 12 ore al fine di agevolare l’organizzazione del trasporto. L’iniziativa è valida anche per il secondo vaccino di richiamo.

In caso di utenti che necessitano di accompagnamento, è consentita la presenza di un accompagnatore. Si fa presente che il servizio verrà effettuato con mezzo idoneo al trasporto di disabili, con una capacità massima di 2 persone per ogni singola corsa. Al fine di agevolare l’organizzazione delle corse si prega di voler comunicare la necessità del trasporto con congruo anticipo. Si sottolinea che il servizio è riservato agli anziani e disabili.

Tanto si comunica e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

L’Assessore ai Servizi Sociali

Dott.ssa Angela Crea.