Per volontà del parroco don Cece Feliciano, è arrivata nella giornata del 6 novembre la statua raffigurante il medico Santo San Giuseppe Moscati. La statua è stata portata a spalla dai medici dell’associazione “Medici cattolici” della Pina di Gioia Tauro. In una breve processione fino alla chiesa di San Giuseppe a Taurianova . Erano presenti tantissimi fedeli oltre all’amministrazione comunale e alla associazione dei carabinieri in pensione.

La stata del santo rimarrà esposta in chiesa per tutta la durata della novena, che si concluderà mercoledì 16 novembre . La funzione sarà celebrata da S.E. vescovo della diocesi Francesco Milito. A conclusione della funzione religiosa, la statua, verrà riposta in una apposita aerea all’interno della chiesa di San Giuseppe