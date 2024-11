Abbiamo letto il comunicato stampa del coordinatore cittadino di Forza Italia, sig. Francesco Modafferi di cui politicamente si erano perse le tracce e che pur di riapparire nella scena politica locale ha gratuitamente attaccato il nostro Partito, tentando di difendere un’operazione politica, che solo Forza Italia di Taurianova poteva fare.

Al coordinatore smemorato dobbiamo ricordare che se il centrodestra a Taurianova non è unito è solo ed esclusivamente per colpa di chi oggi è tra i rappresentanti di Forza Italia. Ricordiamo all’amico forzista che alle ultime elezioni comunali, mentre suo Partito Forza Italia era schierato a fianco di Fratelli d’Italia (che non ha mai voluto voltare le spalle agli alleati per evitare il loro isolamento! diversamente altri esponenti del suo stesso partito erano candidati in altri schieramenti. Lasciamo al sig. Modafferi la convinzione di aver fatto una grande operazione politica con innesti in Consiglio comunale (ass. Fedele e cons. Papalia) ma gli ricordiamo che si tratta di due soggetti che non hanno esitato ad abbandonare il suo partito Forza Italia, che si trovava in minoranza consiliare, avvicinandosi e tesserandosi alla Lega di Salvini per poi ritornare in Forza Italia solo dopo il passaggio in maggioranza di Forza Italia. In poche parole quella parte di Forza Italia che era rappresentata da Modafferi si è accodata ai dissidenti del primo turno(sic!); aggiungiamo pure che si è integrata in quella Maggioranza che durante la campagna elettorale non ha voluto minimamente dialogare con Forza Italia (quella ufficiale…)

Sempre al coordinatore cittadino di Forza Italia e amico forzista ,sig. Francesco Modafferi, ricordiamo che il suo Partito a Taurianova ha fatto quello che noi non abbiamo fatto per non lasciare isolata Forza Italia. Ha preferito saltare il fosso e posizionarsi tra i banchi della Maggioranza senza mai confrontarsi ufficialmente con Fratelli d’Italia, tant’è che abbiamo appreso la notizia solo durante il consiglio comunale. Avremmo sicuramente rispettato la scelta del suo Partito Forza Italia ma per come sono andate le cose e per quanto ci riguarda questo è tradimento politico altro che operazione trasparente e responsabile! Poichè ci viene il dubbio che, vista la lunga assenza dalla scena politica ,l’amico forzista Francesco Modafferi possa avere avuto notizie diverse dalla realtà ,gli comunichiamo che a Taurianova il nostro Partito Fratelli d’Italia non è mai stato invitato ad alcuna iniziativa/riunione per compattare il centrodestra, ricevendo invece un attacco gratuito dal sindaco della Lega , probabilmente solo dopo aver avuto la certezza che Forza Italia sarebbe stata la stampella di una Maggioranza che oggi rappresenta un progetto politico ormai fallito.

Non sprechiamo tempo a replicare sul nostro modo di fare opposizione perché il suo vano tentativo di farci passare per persone sempre sul piede di guerra viene smentito dai tanti atti pubblici sottoscritti insieme al consigliere Nello Stranges che rappresenta il suo Partito Forza in consiglio comunale (Interpellanze, interrogazioni, ecc. ). Ricordiamo pure che, in consiglio comunale, l’unica forza politica ad aver accusato il sindaco Biasi di familismo è solo Forza Italia! Piuttosto che darci consigli si preoccupi di spiegare il perché di questa immensa operazione politica (ovviamente l’aggettivo è ironico) che solo il suo partito a Taurianova poteva fare, rinnegando in un batter d’occhio tutto l’impegno profuso per non far vincere la Lega.

Per ultimo al coordinatore di Forza Italia e amico forzista, che ci “accusa” falsamente di dare sponde al centrosinistra ,chiediamo il coraggio di dire pubblicamente che posizione aveva il suo Partito Forza Italia (o meglio quella parte che Lei rappresenta) durante il turno di ballottaggio alle ultime elezioni comunali. Fratelli d’Italia ha sostenuto pubblicamente il centrodestra mentre il suo Partito Forza Italia non ha fatto la stessa cosa…e lo diciamo senza timore di essere smentiti.

I CONSIGLIERI COMUNALI

DI FRATELLI D’ITALIA

Dott. Filippo Lazzaro

Prof. Daniele Prestileo