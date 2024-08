Aniac, Associazione Nazionale imprenditori artigiani e commercianti

rende noto che nei giorni 27 /28/29 Agosto 2024 a Taurianova si svolgerà la quinta edizione ( da fera d’umbitu ) il direttivo Aniac

E il presidente Corica Antonino già da giorni sono impegnati nei

Preparativi burocratici,

Quest’ anno nel l’anniversario del130° del miracolo l’evento prevede un

Afflusso di fedeli più numerosi,

Un’intervista al presidente Corica Antonino

“Ricordiamo che questo evento è molto sentito dai fedeli e non dimentichiamo che

La fiera d’umbitu si è svolta anche in periodo covid19 con rispetto delle linee guida è

Piano safety sicurezza sarà un evento che creerà un punto di ritrovo socio culturale

Tra i venditori è I cittadini, non dimenticare che i mercati le fiere le sagre sono luoghi

Di socializzazione,

Quest’anno ci saranno 35/40 bancarelle con vari prodotti da esporre associazione culturali

No profi con tante iniziative per bambini , e in tutte le tre serate della fiera si esibiranno tanti

Bravi artisti nell’ultima serata ci sarà Fausto Leali,

Sarà un evento degno delle aspettative”.

Il direttivo Aniac ringrazia l’amministrazione comunale di Taurianova, l’assessore al

Commercio Massimo Grimaldi,

La Polizia locale, la Polizia di stato il comando dei Carabinieri, la croce rossa italiana e tutte le associazioni di volontariato.