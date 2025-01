Inaugurata la nuova sede della Cgil a Taurianova. Il sindacato rosso nasce nell’area della vecchia storica sede del Partito Socialista in Via XX Settembre.

Dedicata a Salvatore Falleti, uno dei più grandi sindacalisti della storia in Calabria, un uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi. Un grande taurianovese, non si comprende perché la giunta comunale non valorizzi le sue battaglie verso i più deboli. Ecco il sindaco di Taurianova perché non intesta l’aula del consiglio comunale a Falleti?

Tantissime le persone presenti per un Brindisi augurale, dal segretario provinciale a tutti i dirigenti sindacali del territorio. A fare gli onori di casa Lucia Sabatino e Lucia Saraceno. La nuova sede della Cgil diventa punto di riferimento per la costruzione politica della sinistra per affrontare i referendum sulla autonomia differenziata.

La nuova sede come ha anche ricordato con passione la segreteria Spi-Cgil Mimma Pacifici, “dev’essere un luogo in cui i cittadini dovranno sentirsi meno soli”.