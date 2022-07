Con la delibera di giunta comunale n. 93 del 7 luglio 2022, vengono approvate le manifestazioni estive che accompagneranno i cittadini di Taurianova nei mesi di luglio, agosto e settembre (fino alla festa della Patrona della città, Madonna SS della Montagna).

La giunta al completo ha deliberato, dando atto, da come si legge, “per la realizzazione del programma, il cui costo complessivo è quantificabile in € 75.000,00 verranno utilizzate risorse del bilancio comunale”.

Tra gli eventi in programma, leggendo la delibera, il “Carnevale estivo” l’11 e 12 agosto. Nell’imminente Festa della Madonna del Carmelo, il 16 luglio, ci sarà una “Cover dei Pooh”.

Il 16 agosto ci sarà il concerto di Mario Venuti, mentre il giorno successivo, il 17 ci sarà il concerto dell’artista taurianovese Barreca, mentre il 9 settembre i “Ricchi e Poveri”.

In merito alla questione in essere sulle manifestazioni estive, sempre in data odierna, è stato approvata una “variazione di bilancio”, la n. 92 (tutta la giunta presente), “Sentite le richieste verbali dell’Assessore agli Eventi necessarie ed urgenti per procedere alla programmazione delle manifestazioni per l’estate 2022”.

Clicca sotto per scaricare la delibera di giunta comunale:

estate taurianova 2022

Delibera Variazione di Bilancio n. 92 del 7 luglio 2022:

Variazione bilancio 7 luglio 2022