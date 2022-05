Si è conclusa con grande successo e soddisfazione la seconda edizione della Settimana della Musica promossa dai docenti di musica e strumento della scuola secondaria di primo grado N. Contestabile, con la preziosa collaborazione della vicepreside, prof. ssa Stefania Sorace.

Gli alunni hanno condiviso momenti di grande aggregazione all’aria aperta, attraverso gli stands allestiti nel cortile. La prof. ssa M. Josè FAVA e la prof. Marilena BRIZZI hanno guidato gli alunni alla scoperta di nuove sonorità ,creando un’ atmosfera suggestiva e stimolante.

Il laboratorio di fiabe in musica “Cenerentola” realizzato dalle classi prime, lo stand di pratica musicale delle classi seconde con attività ritmiche sperimentali e pratica d’improvvisazione,

lo stand espositivo con elaborati delle classi terze, power point e storytel su opera, operetta e musical: un modo nuovo e originale per veicolare contenuti e generare emozioni .

I docenti del corso di strumento, Daniele Ciullo, Vincenzo Zindato, Vincenzo Modafferi e Annamaria Brandimart , hanno regalato momenti di particolare intensità nei “salotti pomeridiani di musica”, che hanno visto l’esibizione degli alunni di pianoforte, clarinetto, chitarra e violino ,con la partecipazione gradita dei genitori .

Una settimana densa di appuntamenti significativi che non hanno assolutamente distolto l’attenzione dagli impegni scolastici: alunni e docenti ne sono usciti più carichi e motivati.

Un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, che promuove e sostiene tutte le iniziative con entusiasmo e partecipazione, e alla dott.ssa Maria Chiappalone, DSGA, che permette la realizzazione di tutte le manifestazioni fornendo il necessario con grande disponibilità per la gioia di tutti.

La Scuola è scuola di vita, di esperienze condivise, di sogni coltivati: è un” cantiere” aperto per costruire su fondamenta solide, con competenza, capacità e spirito di iniziativa.