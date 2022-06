Ancora una volta è di scena la Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Contestabile. Dopo il successo dello Spettacolo Musicale “LE PAROLE ” a chiusura del progetto teatro, gli alunni delle classi prime, sotto la guida della prof. ssa Marilena Brizzi, hanno regalato alle proprie famiglie una serata piacevole e divertente. La parodia di Cenerentola avrebbe dovuto essere, come di fatto è stato, uno stand della SETTIMANA DELLA MUSICA, fiore all’occhiello della Contestabile. L’ entusiasmo dei ragazzi e le aspettative delle famiglie hanno poi incoraggiato a prendere in considerazione altri scenari . E così Matrigna e Sorellastre, Re e Regina, Principe e Cenerentola, Fata Smemorina e fatine, topolini, banditori , conti e contesse ,dame e ciambellano di corte hanno popolato la scena con dialoghi esilaranti, parodie di canzoni e balli mozzafiato. “Questa scuola non finirà mai di stupirmi “, ha esordito il Dirigente scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, elogiando la creatività di alunni e docenti. Presente anche il Parroco, don Cece’ Feliciano, che ha ribadito la “forza” dell’ alleanza tra parrocchia e scuola. Gli innumerevoli applausi e gli sguardi attenti ed emozionati dei genitori presenti sono stati la ricompensa più gratificante per un lavoro svolto con impegno ma non senza difficoltà. Quando la squadra FAI DA TE della Contestabile si mette all’opera, niente diventa impossibile. Le scenografie curate dalla prof. ssa Grazia Spirlì, docente di tecnologia, e dalla prof. ssa Pamela Nicoletta, docente di arte , gli arrangiamenti musicali del prof. Vincenzo Modafferi, docente di chitarra ma per l’ occasione anche tecnico del suono, la collaborazione preziosa della prof. ssa M. Josè Fava, docente di musica, ma soprattutto la tenacia della prof. ssa Brizzi e degli alunni, hanno portato alla realizzazione di un piccolo capolavoro, con la regia della prof. ssa Stefania Sorace che ha allestito un vero e proprio “salotto” per accogliere tutti.

D’ altra parte, come canta CENERENTOLA,

” I sogni son desideri

Chiusi in fondo al cuore

Nel sonno ci sembran veri

E tutto ci parla d’amor

Se credi chissà che un giorno

Non giunga la felicità

Non disperare del presente

Ma credi fermamente

Che il sogno realtà_ diverrà .”

Mai smettere di sognare e sperare!