Abbiamo sempre posto in essere la questione della pulizia e del decoro urbano, lo abbiamo fatto da quando si è iniziato a parlare e menzionare questa parola, “decoro urbano”, molto spesso di bocca in bocca, ma vituperata nei fatti.

Abbiamo raccolto le proteste e le denunce di molti cittadini di Taurianova, facendoci portavoce di problematiche serie in quanto le loro voci non venivano ascoltate.

Oggi non vogliamo utilizzare le solite parole, ma mostrare attraverso delle foto (alcune, ma ci sarebbe tanto da mostrare), in che condizioni vivono nella zona cosiddetta “167”, cumuli di spazzatura, marciapiedi inesistenti, erbacce ovunque, come se fosse in uno stato di abbandono. Eppure lì è una zona densamente abitata, dove ogni giorno vedono uno scempio il quale più tempo passa e più diventa insostenibile.

Invitiamo l’Amministrazione Comunale a provvedere quantomeno ad una ripulita di quel luogo perché la situazione non è proprio “decorosa”.



(GiLar)