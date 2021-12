Includiamo l’Arte, includiamo la Musica, Includiamo lo Sport. Questo lo slogan scelto in occasione

della giornata internazionale delle persone con disabilità celebrata presso la Scuola Secondaria

dell’IC Monteleone-Pascoli di Taurianova, guidata dalla Dott.ssa Maria Concetta Muscolino.

L’iniziativa programmata dal Dipartimento Inclusione e portata avanti dal Referente Prof. Antonio

Albanese, si è svolta attraverso la condivisione con gli alunni di tre momenti, uno artistico, dove è

stata ricordata la figura del grande Maestro Nick Spatari, uno musicale, che ha visto la

partecipazione di Vincenzo Guerrazzi giovane talento non vedente, ed uno sportivo con la

campionessa olimpica Enza Petrilli.

L’IC Monteleone-Pascoli non è nuovo a queste iniziative che vogliono sensibilizzare gli alunni alle

tematiche delle disabilità e delle diversità in senso più ampio, particolarmente riuscita è stata la

giornata di quest’anno, una giornata di festa e di consapevolezza per tutti.

Vincenzo Guerrazzi oltre che ad esibirsi con brani del repertorio pop-rock italiano, si è prestato alle

tante domande degli alunni, che esenti dalla ipocrisia degli adulti hanno esposto in modo sincero

ed anche diretto le loro curiosità afferenti la cecità.

In particolare, un’ alunna gli ha chiesto: “Sei cieco dalla nascita, e come immagini il mondo?” .

Enza ha fatto provare ai giovani alunni l’emozione di una lezione di tiro con l’arco da parte di una

campionessa olimpica.

Anche lei ha dialogato con i ragazzi , facendogli provare a tirare con l’arco da seduti per

immedesimarsi nella sua situazione e far capire ai ragazzi stessi che anche da una posizione non

eretta si possono ottenere eccellenti risultati.

Nick Spatari è stato ricordato con la visione del documentario “Futuro arcaico”, dove alla fine dice

una frase che riassume il senso cha si è voluto dare a questa giornata : “Forse sono stato fortunato

perché nel silenzio ho potuto vedere il passato, il futuro e sono arrivato a questo nel silenzio,

immaginando….cercando….cercando e sono arrivato a tante scoperte”.