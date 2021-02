Il Tribunale Penale di Palmi ha assolto con formula piena Raccosta Antonino e Scarfò Giovanni, entrambi di Taurianova, dal reato loro contestato di aver esercitato l’attività venatoria all’interno del perimetro del Parco Nazionale D’Aspromonte, utilizzando le armi da caccia regolarmente detenute.

I due cacciatori, difesi dagli avvocati Maria Concetta Bernava e Filippo Strangi, erano stati fermati il 30.12.17 nel territorio interno al Parco Nazionale dell’Aspromonte da personale appartenente al Raggruppamento Carabinieri Parchi in quanto ritenuti in atteggiamento di caccia. Nel corso del dibattimento sono emersi elementi favorevoli agli imputati che hanno portato il Giudice del Tribunale Penale di Palmi ad assolvere i cacciatori per non aver commesso il fatto e disporre la restituzione delle armi e delle munizioni sequestrate al momento dell’accertamento.