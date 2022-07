Con una suggestiva cerimonia tenutasi lo scorso 26 luglio presso la Casa Comunale di

Taurianova alla presenza dell’intera Giunta, il Sindaco Avv. Rocco Biasi ha voluto

conferire un attestato di Pubblica Benemerenza al Nucleo Reggino del Corpo Militare

Volontario C.R.I., Componente Ausiliaria delle Forze Armate dello Stato, manifestando

così la gratitudine della collettività taurianovese nei confronti di questi uomini che si sono

spesi, in modo del tutto gratuito e disinteressato, a tutela della salute dei cittadini della

Provincia Reggina sin dai primi giorni della pandemia. Il Nucleo reggino della

Componente militare della Croce Rossa Militare, coordinato nella provincia di Reggio

Calabria dall’Ufficiale medico Dr. Francesco Principato, ha impiegato 19 militari di ogni

grado per un totale complessivo di ben 3252 giorni di servizio, sia presso l’Unità di Crisi

in seno alla Prefettura di Reggio Calabria che in servizi sul territorio durante i lockdown.

“Un atto di apprezzamento e di riconoscenza” ha concluso il Sindaco Biasi, “per il grande

apporto offerto con generosità, abnegazione, sacrificio e profondo senso del dovere […]

per le numerose attività svolte a favore della popolazione dell’intero territorio della Città

Metropolitana di Reggio Calabria”.