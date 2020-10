Il primo consiglio comunale del quarto mandato a guida Roy Biasi si svolgerà a porte chiuse causa Covid. Lo comunica lo stesso sindaco nella pagina social istituzionale del Comune, rassicurando che sarà trasmesso su tale pagine in diretta streaming.

All’indomani della pubblicazione per la prima volta delle convocazione del Consiglio Comunale, avevamo proposto (con il pezzo che alleghiamo all’articolo), la proposta di farlo solo in streaming non per allarmismo, ma per una questione di prevenzione, visto che ci sono stati dei contagi in questi ultimi giorni in città e anche per dare un segno si responsabilità e di interesse alla questione, attuando una giusta prevenzione, ma al contempo non impedire i cittadini di seguirlo, visto che oramai i social hanno invaso la nostra quortidianità. Di questo ne diamo atto e siamo altresì soddisfatti per la scelta del sindaco di Taurianova.

Di seguito la convocazione del Consiglio Comunale

“Si rende noto che il Consiglio comunale

è convocato, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto comunale, in sessione Ordinaria di Ia convocazione, per il giorno 23 ottobre 2020, alle ore 17,30, nella Sala consiliare del Comune, per discutere e deliberare i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alle cariche di Sindaco e Consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 20 e 21 settembre 2020, ed al successivo turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020. Convalida degli eletti e dei Consiglieri subentranti ai Consiglieri comunali nominati assessori;

2. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio comunale;

3. Giuramento del Sindaco ed altri adempimenti statutari;

4. Comunicazione nomina dei componenti della Giunta comunale;

5. Elezione della Commissione Elettorale comunale.

Si precisa che, nel rispetto delle più recenti norme emanate in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, non è prevista la presenza di pubblico in sala e, pertanto, l’accesso sarà consentito solamente agli Amministratori, alle Autorità, alle Forze dell’Ordine ed al personale di supporto dell’Organo consiliare. I lavori del Consiglio, al fine di consentire la più ampia partecipazione democratica, verranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook® istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco

Avv. Rocco Biasi”